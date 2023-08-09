Собянин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой

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Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Веры Васильевой. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

Мэр назвал Васильеву великой актрисой, творчество которой составляет целую эпоху отечественного искусства. По его мнению, она не просто играла на сцене Театра сатиры, а прожила десятки глубоких и незабываемых ролей.

Также, по словам Собянина, несколько поколений любителей кино восхищаются популярными фильмами с участием артистки.

"Талантливая и интеллигентная, с широкой душой и лучезарной улыбкой – такой Вера Васильева навсегда останется в наших сердцах", – заключил мэр.

Вера Васильева ушла из жизни 9 августа в возрасте 97 лет. О дате прощания будет объявлено дополнительно.

Вера Васильева родилась в 1925 году. В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Ее дебют в кино произошел в 1945-м, когда она еще была студенткой. За весь свой профессиональный путь актриса снялась в более чем 40 фильмах, в том числе в таких картинах, как "Свадьба с приданым", "Чук и Гек", "Звезда экрана", "Несовершеннолетние", "Карнавал".

С 1948 года Васильева играла в Московском академическом театре сатиры, где исполнила более 60 ролей. Помимо актерской деятельности, она пробовала себя на писательском поприще. Васильева выпустила мемуары: "Продолжение души" и "Золушка с Чистых прудов".

"В главной роли": Вера Васильева