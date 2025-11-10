Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 06:35

Культура

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 1

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 1

Турецкие сериалы привели к росту продаж восточных сладостей в России

Новый арт-объект открыли в центре "Сколково"

Москвичи и туристы могут бесплатно посетить музей-панораму "Бородинская битва"

Композитору Пахмутовой исполнилось 96 лет

Музей под открытым небом работает на Красной площади в Москве

Детский кукольный спектакль "Щелкунчик" показывают в театре "Точка Ру"

Монумент артисту Александру Ширвиндту установили на его могиле в Новодевичьем кладбище

На сцене театра "Точка Ру" показали детский спектакль "Щелкунчик" с куклами

Памятник актеру Александру Ширвиндту открыли на Новодевичьем кладбище

Московская жизнь Георгия Мартиросьяна началась в 25 лет со случайного знакомства. Первый поход молодого артиста в Киностудию имени Горького оказался судьбоносным.

Во время прогулки по районам Ростокино и Останкинскому заслуженный артист России вспомнит, кто сыграл главную роль в его приезде в столицу, расскажет, из-за кого он не снялся в роли мушкетера Портоса, и покажет знаковые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культурагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика