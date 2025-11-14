Форма поиска по сайту

14 ноября

Культура

Восьмой Большой Детский фестиваль завершился в Москве

В Москве успешно завершился восьмой Большой Детский фестиваль, где лауреатов выбирало независимое детско-юношеское жюри. Особенностью проекта стало участие детей в оценке всех конкурсных показов и событий.

За два месяца фестиваль организовал 280 мероприятий в театрах, библиотеках и кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. В программу вошли спектакли, кинопоказы и мастер-классы со всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

