Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 14 ноября. Например, можно бесплатно посетить музей Пушкина.

На фестивале "Этноскоп 2025" в КВЦ "Патриот Экспо" можно познакомиться с самобытной культурой, творчеством, национальной кухней коренных народов России, а также принять участие в мастер-классах, играх, розыгрышах и конкурсах. Театр Станиславского пригласил на балет "Эсмеральда" Владимира Бурмейстера.

