14 ноября, 07:45

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 14 ноября

Тематический поезд к 15-летию Московского театра мюзикла запустили в столичном метро

"Мослекторий": Анастасия Першкина – о Достоевском

Репетиции нового мюзикла "Братья месяцы" начались в Московском театре эстрады

Сказку-мюзикл о хранителях леса "Братья месяцы" покажут в Московском театре эстрады

"Моя Москва": Анна Фроловцева. Часть 2

Музей Владимира Высоцкого можно посетить бесплатно в рамках музейной недели

Первый фестиваль прошел в резиденции "Молодежь Москвы. Родина"

Новогодняя комедия "Письмо Деду Морозу" выйдет в прокат 27 ноября

Шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" покажут в Москве

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 14 ноября. Например, можно бесплатно посетить музей Пушкина.

На фестивале "Этноскоп 2025" в КВЦ "Патриот Экспо" можно познакомиться с самобытной культурой, творчеством, национальной кухней коренных народов России, а также принять участие в мастер-классах, играх, розыгрышах и конкурсах. Театр Станиславского пригласил на балет "Эсмеральда" Владимира Бурмейстера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

