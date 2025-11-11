Форма поиска по сайту

11 ноября, 17:04

Культура

Студенты ВГИКа покажут свои работы широкой публике в кинотеатре "Москино Тула"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Показ фильмов 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК состоится в кинотеатре "Москино Тула" с 13 по 14 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Зрителям представят короткометражные игровые и анимационные работы начинающих режиссеров и студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Все ленты в программе мероприятия, отличающиеся авторским стилем, охватывают различные темы. Кроме того, они рекомендованы для детей разных возрастов.

В частности, среди игровых картин покажут:

  • "Точка-тире" от режиссера Калерии Котовой;
  • "Эхо вершин" режиссера Ивана Харитонова;
  • "Три дня до финиша", срежисированный Александрой Советской;
  • "Немой" от режиссера Арсена Аристакесяна.

В программу анимационних фильмов войдет:

  • "Черная курица" Елены Мироновой;
  • "Движение" Анастасии Турищевой;
  • "Пастушок, Баран и Девочка" Лизы Котт;
  • "Радуйся!" Александры Семеновой;
  • "Карусельные лошадки" Софьи Фроленко;
  • "Старушки" Егора Кулагина;
  • "Про червячка и девочку" Елизаветы Кашиной;
  • "Осень" Валентины Козловой;
  • "К Есенину" Анастасии Некрасовой, Тимура Шакирова, Светланы Мочижовой и Анны Рыбиной;
  • "Теплый свитер для лемура" Марии Чуркиной;
  • "Живите в доме" Ангелины Маюловой;
  • "Пианино на утесе" Валерии Соболевски;
  • "Эклипс" Анастасии Забелиной;
  • "Болит" Анастасии Петровой;
  • "Влипли!" Карины Астаховой;
  • "Как кошка на кухне прижилась" Елизаветы Коробковой;
  • "Я подружилась с морем" Анны Парфеновой;
  • "Вышивальщица птиц" Полины Ильиной.

Международный студенческий фестиваль ВГИК является ведущей площадкой, где студенты российских и зарубежных киношкол представляют свои учебные, курсовые и дипломные работы широкой аудитории.

Фестиваль проводится с 1961 года. Среди его лауреатов есть режиссеры, чьи работы получили признание не только в России, но и на международной арене, например Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Александр Хант, Борис Акопов, Александр Цой, Алексей Герман – младший, Александр Котт, Анна Меликян, Петр Буслов, Алексей Мизгирев и другие.

Ранее зарубежные режиссеры, блогеры, продюсеры и корреспонденты побывали в кинопарке и на Киностудии Горького. Они посетили главные площадки и оценили возможности "Москино". Например, индийский режиссер Арун Чадха назвал главной особенностью парка большое количество локаций для съемок различных кинопроектов.

