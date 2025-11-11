Студенты ВГИКа покажут свои работы широкой публике в кинотеатре "Москино Тула"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Показ фильмов 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК состоится в кинотеатре "Москино Тула" с 13 по 14 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Зрителям представят короткометражные игровые и анимационные работы начинающих режиссеров и студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Все ленты в программе мероприятия, отличающиеся авторским стилем, охватывают различные темы. Кроме того, они рекомендованы для детей разных возрастов.

В частности, среди игровых картин покажут:



"Точка-тире" от режиссера Калерии Котовой;

"Эхо вершин" режиссера Ивана Харитонова;

"Три дня до финиша", срежисированный Александрой Советской;

"Немой" от режиссера Арсена Аристакесяна.

В программу анимационних фильмов войдет:



"Черная курица" Елены Мироновой;

"Движение" Анастасии Турищевой;

"Пастушок, Баран и Девочка" Лизы Котт;

"Радуйся!" Александры Семеновой;

"Карусельные лошадки" Софьи Фроленко;

"Старушки" Егора Кулагина;

"Про червячка и девочку" Елизаветы Кашиной;

"Осень" Валентины Козловой;

"К Есенину" Анастасии Некрасовой, Тимура Шакирова, Светланы Мочижовой и Анны Рыбиной;

"Теплый свитер для лемура" Марии Чуркиной;

"Живите в доме" Ангелины Маюловой;

"Пианино на утесе" Валерии Соболевски;

"Эклипс" Анастасии Забелиной;

"Болит" Анастасии Петровой;

"Влипли!" Карины Астаховой;

"Как кошка на кухне прижилась" Елизаветы Коробковой;

"Я подружилась с морем" Анны Парфеновой;

"Вышивальщица птиц" Полины Ильиной.

Международный студенческий фестиваль ВГИК является ведущей площадкой, где студенты российских и зарубежных киношкол представляют свои учебные, курсовые и дипломные работы широкой аудитории.

Фестиваль проводится с 1961 года. Среди его лауреатов есть режиссеры, чьи работы получили признание не только в России, но и на международной арене, например Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Александр Хант, Борис Акопов, Александр Цой, Алексей Герман – младший, Александр Котт, Анна Меликян, Петр Буслов, Алексей Мизгирев и другие.

Ранее зарубежные режиссеры, блогеры, продюсеры и корреспонденты побывали в кинопарке и на Киностудии Горького. Они посетили главные площадки и оценили возможности "Москино". Например, индийский режиссер Арун Чадха назвал главной особенностью парка большое количество локаций для съемок различных кинопроектов.