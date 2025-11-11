11 ноября, 23:00Культура
Театр "Ателье" представил спектакль "Дорогая Елена Сергеевна"
В Московском международном доме музыки состоялась премьера спектакля "Дорогая Елена Сергеевна". Постановку создали по легендарной пьесе Людмилы Разумовской. Режиссером выступил Павел Пархоменко.
Сюжет рассказывает о выпускниках, которые приходят к учительнице с тайным планом. Они хотят украсть ключи и подменить экзаменационные работы. Безобидная затея превращается в жестокое столкновение поколений.
