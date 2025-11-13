Поезд Деда Мороза прибудет в Москву 2 января

Поезд Деда Мороза прибудет на Киевский вокзал Москвы 2 января. Праздничный состав будет принимать всех желающих в течение двух дней.

В поезде Деда Мороза есть целый ряд особых вагонов. Это приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и многое другое.

Железнодорожный состав стартует из Владивостока 19 ноября, сделает остановки с праздничной программой в 70 городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.