Беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году. Как заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения", Россия продолжит формировать полноценный рынок наземных перевозок транспортом без водителей.

Мишустин отметил, что компании работают над тем, чтобы в следующем году в столице были запущены первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне. Он добавил, что подобные технологии должны внедрять только после того, как будут пройдены все необходимые испытания.

