Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 17:15

Транспорт

Беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году

Беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году

Владимир Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

"Московский патруль": Путин поддержал полный запрет продажи вейпов в России

Путин заявил, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов

Совещание Путина с Совбезом РФ было посвящено теме ядерных испытаний США

Путин собрал очное заседание Совбеза

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева

Владимир Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году. Как заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения", Россия продолжит формировать полноценный рынок наземных перевозок транспортом без водителей.

Мишустин отметил, что компании работают над тем, чтобы в следующем году в столице были запущены первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне. Он добавил, что подобные технологии должны внедрять только после того, как будут пройдены все необходимые испытания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьтранспорттехнологиигородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика