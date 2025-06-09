Путин упрекнул международные спортивные организации, которые заняты политикой

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Международные спортивные организации в настоящее время заняты политикой вместо того, чтобы защищать идеалы олимпизма, заявил Владимир Путин во время встречи с главой Минспорта РФ Михаилом Дегтяревым.

В ходе разговора министр рассказал, что ведомство предложило президентам национальных федераций по разным видам спорта синхронизировать движение на международной арене.

В ответ на это Путин подчеркнул, что работа по данному предложению должна быть построена дружественно по отношению к людям, которые так же относятся к России. Тем не менее у Москвы есть собственные интересы и принципы в области спорта, добавил российский президент.

"И это должно быть достойно и для наших партнеров, и для наших друзей, и для нас – это одна из принципиальных позиций. Это не должно ущемлять наших интересов, мы должны к этому стремиться", – указал глава РФ.

Он уточнил, что работу в этом направлении следует вести с позиции уважения друг к другу и такой метод поможет выстроить полноценные отношения.

В июне прошлого года в России состоялись спортивные Игры стран БРИКС. Соревнования собрали более 3 тысяч атлетов из почти 100 государств мира.

Как отмечал Путин, эти состязания подтвердили, что у России есть все необходимое для проведения соревнований мирового уровня. В частности, игры продемонстрировали, что РФ обладает современной инфраструктурной базой и кадровым потенциалом, подчеркивал президент.