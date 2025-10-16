Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 16:12

Общество
Главная / Истории /

Эколог Рыбальченко: батарея вейпов при разложении делает почву непригодной для растений

Снижение привлекательности? Стоит ли запрещать сигареты с фильтром и вейпы в РФ

В Евросоюзе хотят запретить продажу сигарет с фильтрами и вейпов, сообщили СМИ. По мнению зарубежных экспертов, мера позволит снизить потребление табака и улучшит экологию. Нужен ли подобный опыт в России, разбиралась Москва 24.

Напугаются и бросят?

Фото: 123RF.com/mandarina27

В Евросоюзе планируют ограничить реализацию на территории объединения сигарет с фильтром и вейпов. Проект планируется обсудить на конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в ноябре 2025 года.

Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака. Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования.
из проекта резолюции

Предполагается, что сигареты без системы очистки будут менее привлекательны для населения. Также в Евросоюзе хотят изучить возможность запрета на продажу сигарет в магазинах, на автозаправках и в киосках. По мнению экспертов, это не только сохранит здоровье населения, но и окружающую среду. В последнем случае существует директива ВОЗ о защите грунтовых вод и почв.

По данным СМИ, больше всего запрет на продажу сигарет с фильтром может затронуть Германию, где подобная табачная продукция занимает 95% рынка. Однако власти страны уже поприветствовали запрет на заседании рабочей группы Совета Евросоюза 9 октября. В то же время в Минздраве Германии подчеркнули, что общая позиция ЕС по этому вопросу пока находится в "процессе согласования".

Ранее сообщалось, что в России могут запретить ароматизаторы в жидкостях для вейпов. Законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, направлен на снижение потребления никотиносодержащей продукции. По мнению авторов инициативы, привлекательные для молодежи ароматы маскируют опасный состав жидкостей, в которых ученые обнаружили высокую концентрацию тяжелых металлов.

Кроме того, депутаты Госдумы вносили законопроект о полном запрете оптовой и розничной торговли вейпами и электронными сигаретами. Инициатива, авторами которой выступили Сергей Миронов и Яна Лантратова, предполагает введение значительных штрафов: для продавцов – от 25 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Особо строгие санкции, до 2 миллионов рублей для компаний, предусмотрены за продажу этой продукции несовершеннолетним.

Также стало известно, что у 15-летней жительницы Санкт-Петербурга после использования новой жидкости для вейпа начала слезать кожа. Также у девушки развился токсический некролиз, что потребовало подключения к аппарату ИВЛ. По мнению врача-аллерголога Людмилы Лапы, причиной такой реакции могла стать аллергическая реакция, включая симптомы отека Квинке.

"Просто девочка, которой не разрешали нигде покупать эти сигареты, купила их в переходе и поэтому сама понесла ответственность за свое здоровье", – добавила специалист.

"Еще больший вред"

Фото: depositphotos/librakv

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 выразил сомнения по поводу инициативы на запрет продажи сигарет с фильтром.

"Предполагается, что фильтр – это система очистки, которая так или иначе задерживает вредные частицы. Возможно, в ЕС хотят ввести что-то другое, а не исключить фильтры полностью, потому что вред здоровью будет наноситься еще больший", – указал депутат.

В целом, на мой взгляд, предложение достаточно странное. В России однозначно не нужно поддерживать подобный подход, транслировать его в нашу сторону нет смысла. Бороться с табакокурением надо с помощью других методов, например, постепенно снижать доступность подобных изделий. А запрещать сигареты с фильтрами – неоптимальный и неразумный метод.
Алексей Куринный
зампред комитета Госдумы по охране здоровья

Также Алексей Куринный прояснил, что ранее выдвинутые в России инициативы о запрете на продажу вейпов находятся на рассмотрении в Госдуме и ожидают реакции от правительства.

При этом фильтры и электронные курительные устройства действительно наносят вред не только здоровью, но и окружающей среде. Об этом Москве 24 рассказал эколог Илья Рыбальченко.

"Фильтры для сигарет бывают синтетическими или из фетры. Первый вариант представляет собой микропластик, загрязняющий почву, а для производства второго требуется большое количество природных материалов, что сопоставимо с масштабной вырубкой леса", – отметил эколог.

С экологической точки зрения вейпы, будучи в основном одноразовыми устройствами из пластика с литиевыми аккумуляторами, создают серьезную проблему утилизации. Экологический эксперимент показал, что батарейка, оказавшись в почве, делает землю непригодной для роста растений в течение четырех лет из-за солей и соединений лития и марганца.
Илья Рыбальченко
эколог

Также вейпы не поддаются качественной сортировке из-за сложной конструкции, добавил эксперт. При сжигании такого мусора пластик распадается на молекулярные радикалы, которые, соединяясь с кислородом, образуют крайне опасные канцерогены – диоксины.

"Высвобождаемый микропластик попадает в пищевые цепочки: от растений и простейших животных к рыбам, хищным птицам и млекопитающим. А в конечном итоге – к человеку, потребляющему зараженную пищу, что приводит к нарушениям в пищеварительной и кровеносной системах", – объяснил эксперт.

Однако вместо запретов на курение нужно бороться с ним, в том числе за счет корпоративной культуры, убежден Рыбальченко. В пример он привел некоторые российские и зарубежные компании, в которых существует практика небольших доплат для сотрудников со здоровым образом жизни. Такие меры станут позитивным стимулом отказа от табака, заключил эколог.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоза рубежомистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика