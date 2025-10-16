Эколог Рыбальченко: батарея вейпов при разложении делает почву непригодной для растений

В Евросоюзе хотят запретить продажу сигарет с фильтрами и вейпов, сообщили СМИ. По мнению зарубежных экспертов, мера позволит снизить потребление табака и улучшит экологию. Нужен ли подобный опыт в России, разбиралась Москва 24.

Напугаются и бросят?

В Евросоюзе планируют ограничить реализацию на территории объединения сигарет с фильтром и вейпов. Проект планируется обсудить на конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в ноябре 2025 года.





из проекта резолюции Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака. Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования.

Предполагается, что сигареты без системы очистки будут менее привлекательны для населения. Также в Евросоюзе хотят изучить возможность запрета на продажу сигарет в магазинах, на автозаправках и в киосках. По мнению экспертов, это не только сохранит здоровье населения, но и окружающую среду. В последнем случае существует директива ВОЗ о защите грунтовых вод и почв.

По данным СМИ, больше всего запрет на продажу сигарет с фильтром может затронуть Германию, где подобная табачная продукция занимает 95% рынка. Однако власти страны уже поприветствовали запрет на заседании рабочей группы Совета Евросоюза 9 октября. В то же время в Минздраве Германии подчеркнули, что общая позиция ЕС по этому вопросу пока находится в "процессе согласования".

Ранее сообщалось, что в России могут запретить ароматизаторы в жидкостях для вейпов. Законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, направлен на снижение потребления никотиносодержащей продукции. По мнению авторов инициативы, привлекательные для молодежи ароматы маскируют опасный состав жидкостей, в которых ученые обнаружили высокую концентрацию тяжелых металлов.

Кроме того, депутаты Госдумы вносили законопроект о полном запрете оптовой и розничной торговли вейпами и электронными сигаретами. Инициатива, авторами которой выступили Сергей Миронов и Яна Лантратова, предполагает введение значительных штрафов: для продавцов – от 25 до 50 тысяч рублей, а для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Особо строгие санкции, до 2 миллионов рублей для компаний, предусмотрены за продажу этой продукции несовершеннолетним.

Также стало известно, что у 15-летней жительницы Санкт-Петербурга после использования новой жидкости для вейпа начала слезать кожа. Также у девушки развился токсический некролиз, что потребовало подключения к аппарату ИВЛ. По мнению врача-аллерголога Людмилы Лапы, причиной такой реакции могла стать аллергическая реакция, включая симптомы отека Квинке.

"Просто девочка, которой не разрешали нигде покупать эти сигареты, купила их в переходе и поэтому сама понесла ответственность за свое здоровье", – добавила специалист.

"Еще больший вред"

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 выразил сомнения по поводу инициативы на запрет продажи сигарет с фильтром.

"Предполагается, что фильтр – это система очистки, которая так или иначе задерживает вредные частицы. Возможно, в ЕС хотят ввести что-то другое, а не исключить фильтры полностью, потому что вред здоровью будет наноситься еще больший", – указал депутат.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья В целом, на мой взгляд, предложение достаточно странное. В России однозначно не нужно поддерживать подобный подход, транслировать его в нашу сторону нет смысла. Бороться с табакокурением надо с помощью других методов, например, постепенно снижать доступность подобных изделий. А запрещать сигареты с фильтрами – неоптимальный и неразумный метод.

Также Алексей Куринный прояснил, что ранее выдвинутые в России инициативы о запрете на продажу вейпов находятся на рассмотрении в Госдуме и ожидают реакции от правительства.

При этом фильтры и электронные курительные устройства действительно наносят вред не только здоровью, но и окружающей среде. Об этом Москве 24 рассказал эколог Илья Рыбальченко.

"Фильтры для сигарет бывают синтетическими или из фетры. Первый вариант представляет собой микропластик, загрязняющий почву, а для производства второго требуется большое количество природных материалов, что сопоставимо с масштабной вырубкой леса", – отметил эколог.





Илья Рыбальченко эколог С экологической точки зрения вейпы, будучи в основном одноразовыми устройствами из пластика с литиевыми аккумуляторами, создают серьезную проблему утилизации. Экологический эксперимент показал, что батарейка, оказавшись в почве, делает землю непригодной для роста растений в течение четырех лет из-за солей и соединений лития и марганца.

Также вейпы не поддаются качественной сортировке из-за сложной конструкции, добавил эксперт. При сжигании такого мусора пластик распадается на молекулярные радикалы, которые, соединяясь с кислородом, образуют крайне опасные канцерогены – диоксины.

"Высвобождаемый микропластик попадает в пищевые цепочки: от растений и простейших животных к рыбам, хищным птицам и млекопитающим. А в конечном итоге – к человеку, потребляющему зараженную пищу, что приводит к нарушениям в пищеварительной и кровеносной системах", – объяснил эксперт.

Однако вместо запретов на курение нужно бороться с ним, в том числе за счет корпоративной культуры, убежден Рыбальченко. В пример он привел некоторые российские и зарубежные компании, в которых существует практика небольших доплат для сотрудников со здоровым образом жизни. Такие меры станут позитивным стимулом отказа от табака, заключил эколог.

