Bild: в ЕС могут запретить сигареты с фильтрами

Сигареты с фильтром и электронные сигареты могут запретить на территории Евросоюза. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на проект резолюции, который оказался в распоряжении издания Bild.

По данным журналистов, резолюция будет обсуждаться на конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в ноябре.

"Запрет на производство, импорт, распространение и продажу сигарет с фильтром внесет важный вклад в сокращение потребления табака. Запрет на электронные сигареты также является дополнительным вариантом регулирования", – говорится в документе.

Кроме того, в проекте резолюции ВОЗ рекомендует запретить фильтры из-за того, что они снижают вкусовые качества и привлекательность сигарет. При этом в Германии 95% потребителей выбирают именно эту продукцию.

Ранее группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект о запрете добавления ароматизаторов в жидкости для вейпов. Ученые обнаружили в смесях для вейпов и электронных сигарет высокую концентрацию тяжелых металлов, например сурьму, цинк, медь, свинец и прочее. В связи с этим в пояснительной записке авторы законопроекта указали на необходимость снижения потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей.

