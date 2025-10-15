Аллерголог Лапа: атопический дерматит стал причиной облезания кожи школьницы после вейпа

Фото: depositphotos/sudok1

Тяжелая форма атопического дерматита могла стать причиной облезания кожи 15-летней петербурженки, покурившей вейп, считает врач-аллерголог, иммунолог Людмила Лапа. Об этом сообщает "Радио 1".

Подросток купила новую жидкость для курения в переходе. После дня ее использования девочка попала в реанимацию, писал ранее телеграм-канал Mash.

Согласно информации СМИ, из-за длительного курения нового состава для вейпа лицо, шея и грудь петербурженки покрылись сыпью, появилась боль в горле и рту, после чего она начала задыхаться. Более того, при каждом прикосновении ее кожа слезала, а тело покрылось кровоточащими волдырями.

Утверждалось, что прибывшая бригада скорой помощи подключила пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи диагностировали токсический некролиз. Несмотря на тяжелое состояние, девочка выжила, но из-за ран от язв ей потребуется пластическая операция.

Как отметила Лапа, при поставленном диагнозе подобная реакция, включающая симптомы отека Квинке, на электронную сигарету вполне возможна.

"Ничего удивительного нет. Просто девочка, которой не разрешали нигде покупать эти сигареты, купила их в переходе и поэтому сама понесла ответственность за свое здоровье", – резюмировала аллерголог.

Ранее стало известно, что Госдума в ближайшее время планирует принять законопроект о полном запрете вейпов. Как напомнил председатель ГД Вячеслав Володин, подобные инициативы ранее вносились от различных фракций, однако они не находили поддержки в правительстве. При этом в поддержку законопроекта высказались 74% из 265 тысяч опрошенных россиян.

Кроме того, идея по полному запрету вейпов в регионах нашла одобрение и у Владимира Путина. Глава государства предложил испытать эту инициативу в Нижегородской области.

