ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие проекта о запрете вейпов

Фото: 123RF/litunyaroslav

Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

По его словам, депутатами от различных фракций вносились инициативы о полном запрете вейпов, однако до этого они не находили поддержки в правительстве. При этом полный запрет поддерживает абсолютное большинство парламентариев.

Как подчеркнул Володин, в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек. Из них 74% выступили за полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним.

"С 2023 года не допускается реализация электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. Повышены штрафы за подобное правонарушение. Введена уголовная ответственность за неоднократную продажу несовершеннолетним", – напомнил он.

Владимир Путин поддержал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов в ходе своей рабочей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава государства также предложил испытать эту инициативу в Нижегородской области.

Как, в свою очередь, сообщил Никитин, область готова выступить пилотным регионом и запретить вейпы в рознице, в оптовой торговле и в обращении.

