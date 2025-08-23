Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Путин поддержал идею разрешить регионам самостоятельно вводить запрет на вейпы

Владимир Путин поддержал во время рабочей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным поддержал его идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Президент также предложил испытать эту инициативу в Нижегородской области. В ответ Никитин сообщил, что область готова выступить пилотным регионом, чтобы запретить вейпы в рознице, в оптовой торговле и в обращении.

"Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение", – подчеркнул Путин.

Ранее группа депутатов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким разработали законопроект о запрете ароматизаторов жидкостей для вейпов. В пояснительной записке авторы законопроекта указали на необходимость снижения потребления никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей.

"Специальный репортаж": вейпы

