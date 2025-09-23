"Известия": уголовное наказание за продажу табака без лицензии могут ввести в РФ

Фото: depositphotos/YAYImages

Продажу табака без лицензии внесут в Уголовный кодекс РФ. Соответствующий законопроект Минфина уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает газета "Известия".

Наказанием за данное нарушение будет штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 3 лет. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит существенно снизить объем нелегальных продаж в данном сегменте и окажет положительное влияние на экономику и здоровье населения.

Глава Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов отметил, что на сегодняшний день система регулирования оборота табачной и никотиносодержащей продукции в РФ основывается преимущественно на административной ответственности. КоАП РФ предусматривает наказание за оптовую продажу такой продукции без соответствующей лицензии, а также за ее производство, поставку, закупку и хранение.

Вместе с тем розничная продажа без лицензии по-прежнему не влечет за собой никакого уголовного наказания, что создает определенные лазейки для недобросовестных участников рынка.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко призвал развивать российские законы в направлении полного запрета продажи табака. Эксперт подчеркнул, что курение наносит большой ущерб здоровью, и напомнил, что в 2013 году был принят закон о профилактике табакокурения. Он регулирует маркировку, лицензирование и сокращение мест продажи табака.

В свою очередь, председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что ГД в ближайшие месяцы выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. По его словам, депутатами от различных фракций вносились инициативы о полном запрете вейпов, однако до этого они не находили поддержки в правительстве.