В МИД РФ заявили, что НАТО готовится к блокаде Калининградской области

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Страны НАТО отрабатывают сценарий блокирования Калининградской области, накачивая Балтийский регион силами и средствами Альянса. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД России Александра Грушко.

Подобные сценарии отрабатываются во время учений Североатлантического альянса. По словам дипломата, в таких условиях крайне сложно увидеть потенциал для диалога с НАТО по снижению напряженности. Альянс, в отличие от российской стороны, не демонстрирует открытости к ведению честного обсуждения путей деэскалации.

"В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны", – добавил Грушко.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс активизировал разведдеятельность у морских и воздушных границ России на Балтике и в Черном море. Корабли НАТО также увеличили продолжительность нахождения в Черном море.

В МИД РФ отмечали, что враждебная политика стран – членов НАТО может привести к лобовому столкновению ядерных государств. В частности, к этому способно подтолкнуть развитие Альянсом схем и средств так называемых совместных ядерных миссий, включая расширение ядерного присутствия США в Европе и ряде других стран.