В МИД РФ заявили о разведдеятельности НАТО на Балтике и в Черном море

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Североатлантический альянс активизировал разведдеятельность у морских и воздушных границ России на Балтике и в Черном море. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

"В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня", – цитирует его РИА Новости.

Дипломат также обратил внимание, что корабли НАТО увеличили продолжительность нахождения в Черном море.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что враждебная политика стран – членов НАТО может привести к лобовому столкновению ядерных государств. По его словам, к этому способно подтолкнуть развитие схем и средств так называемых совместных ядерных миссий Альянса, включая расширение ядерного присутствия США в Европе и ряде других стран, которым могут делегировать доставку американских ядерных боеприпасов к целям.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России. Несмотря на это, Москва как один из постоянных членов Совета безопасности ООН и крупнейшая евразийская держава осознает свою "особую ответственность" за поддержание международного мира и безопасности, заявлял министр.

