В Совбезе РФ сравнили договоренность о нерасширении НАТО с джентльменом, забравшим слово

Фото: 123RF.com/designer491

Договоренность о нерасширении НАТО на восток была отозвана по принципу "джентльмен слово дал – джентльмен взял его обратно", заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Наиболее сложный вопрос – готовность западных стран к соблюдению взятых на себя обязательств. Мы не раз становились свидетелями того, как государства после смены партии у власти выходили из международных организаций и возвращались обратно, диаметрально меняли внешнеполитический курс", – цитирует его ТАСС.

Шевцов также напомнил, что европейские участники Минских соглашений изначально не хотели их выполнять. Он подчеркнул, что любые договоренности теряют всякий смысл без готовности участников исполнять их.

Ранее Владимир Путин напомнил, что Россия требовала прекратить расширение НАТО на восток с начала 1990-х годов. Однако после этого произошло шесть волн расширения. Президент указал на полное игнорирование российских призывов по этому поводу.

В российском МИД позже подчеркнули, что Москва учитывает расширение контингентов НАТО на восточном фланге в Европе и принимает необходимые меры, если в них возникает необходимость.

