Путин назвал главной целью безопасное и мирное будущее России

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Главная цель состоит в безопасном и мирном будущем России. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Народного фронта "Все для победы!".

"Сегодня вся страна является единым, сплоченным народным фронтом. И ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу, подчинены нашей главной цели – безопасному и мирному будущему России", – отметил он.

По словам российского лидера, ради этого участники СВО воюют на фронте. Как подчеркнул Путин, они получают всеобщую и всенародную поддержку. Также президент указал, что россияне вместе являются колоссальной и несокрушимой силой в своей правоте и единстве.

"Дорогие друзья, "Все для победы!" – известный и понятный каждому из нас исторический призыв, прозвучавший в первые дни Великой Отечественной войны. Он стал символом и нашего времени – борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народа России самостоятельно определять свой путь развития", – сказал он, обратив внимание, что в настоящее время сердца всех россиян с бойцами спецоперации.

Ранее Путин напомнил о старинном правиле, которое гласит: "Там, где ступает нога русского солдата, – то наше". Как указал президент, российская сторона предлагала на каждом этапе конфликта с Украиной остановиться и прийти к договоренностям, предупреждая о том, что при развитии военных действий ситуация будет усугубляться.

Кроме того, российский лидер отмечал, что Москва не добивается капитуляции со стороны Киева, а настаивает на признании сложившихся на земле реалий. Он добавлял, что Россия неоднократно заявляла о необходимости нерасширения НАТО на восток, однако произошло уже шесть волн расширения.

