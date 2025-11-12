Мишустин поручил сформулировать условия доступа ИИ к российским облачным сервисам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минцифры РФ должно будет сформулировать требования доступа искусственного интеллекта к российским облачным сервисам. Соответствующее поручение дал председатель правительства России Михаил Мишустин на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

Речь идет о решении ИИ задач социальной сферы и госуправления.

Также министерству нужно будет заняться определением требований к облачной инфраструктуре, которая необходима для размещения корпоративных систем, являющимися объектами критической информационной инфраструктуры.

Ранее Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников. Эта задача возложена на Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Центробанку. До 1 апреля 2025 года они также должны будут разработать единый подход к использованию банками данных операторов связи в целях защиты клиентов от действий мошенников.

