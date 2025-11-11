Эксперт Геллер назвал отключение интернета в РФ "очень рискованным мероприятием"

Рунет могут отключить от мировой Сети в случае стороннего вмешательства в парламентские выборы, заявили в Госдуме. При этом ограничения будут носить исключительно временный характер, уточнили в нижней палате. Возможен ли подобный сценарий – в материале Москва 24.

"Вынуждены останавливать"

Россию могут отключить от глобальной сети в случае стороннего вмешательства в парламентские выборы 2026 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил подобной возможности, комментируя полномочия Роскомнадзора по оперативному реагированию на угрозы устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета.



дистанционное электронное голосование. – Прим. ред. ) и на центральную избирательную комиссию, и слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать.

Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам Попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ () и на центральную избирательную комиссию, и слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать.

Позже Алексей Чепа уточнил в беседе с ТАСС, что подобные ограничения в случае их введения будут действовать исключительно на время выборов и для предотвращения более серьезных последствий вроде террористических атак.

"Это не специально и не против кого-то, и не на постоянной основе. Но надо быть готовым к любой (ситуации), потому что это и взлом, это и атаки, и террористические действия. Но никто не собирается отключать интернет, потому что без интернета нам с вами очень трудно представить себе будущее", – добавил депутат.

Полное же отключение может создать серьезные проблемы для граждан и организаций, подчеркнул парламентарий.

Однако подобные разговоры опроверг глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Действительно, мы каждую выборную кампанию – и федеральную, и региональную – сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного", – сказал Боярский.

При этом ранее дискуссию вызвали слова депутата Госдумы Николая Арефьева о возможном отключения интернета в России на неделю или по выходным для психологического здоровья россиян. Однако сам депутат позднее заявил, что журналисты неверно истолковали его реплики.

Однако временные ограничения в работе мобильного интернета уже периодически действуют в ряде регионов России в целях безопасности. Для подобных ситуаций в Минцифры разработали специальный "белый список" решений, которые продолжают функционировать в таких условиях. Туда вошли в том числе сервисы госуслуг, маркетплейсы, ряд соцсетей и порталы правительства и администрации президента.

"Выбрали другой путь"

В России есть технические возможности для ограничения глобального интернета, однако используются другие методы противодействия угрозам. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

"Мы запрещаем отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных органов, наносят вред гражданам и детям в частности. Это огромный список, обновляющийся два раза в день, например, по запросу прокуратуры или по мониторингу Роскомнадзора", – отметил специалист.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности В России блокировать полностью весь интернет не имеет смысла. Есть вероятность ограничений каких-то мировых сервисов, через которые могут осуществляться нежелательные влияния. Даже на дни выборов, вероятно, никто не станет отключать жизненно важные структуры. Банковские сервисы будут работать, как и поисковые.

По словам Курочкина, россияне не часто пользуются западными сервисами, а некоторые из них работают только с использованием обходных путей.

"В повседневной жизни, чтобы заплатить, поесть, дозвониться, отправить сообщение родственникам, западные платформы мы практически не используем. Таким образом, полное отключение интернета маловероятно, потому что в России блокируют то, что нам вредит", – резюмировал эксперт.

IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер в разговоре с Москвой 24 также усомнился как в вероятности отключения интернета от мировой Сети, так и в введении ограничений на срок выборов.

"Это очень значительный шаг. Непонятно, кто от него выиграет, а кто проиграет. Самое важное: не до конца ясно, как вся инфраструктура отреагирует на отключение интернета: что поломается, что перестанет работать. В общем, это очень рискованное мероприятие", – пояснил эксперт.





Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета С одной стороны, у нас много своего – поисковики, почты, социальные сети, мессенджеры и так далее, но тем не менее очень многое в разных секторах до сих пор зависит от зарубежных сервисов. Например, соцсети или мессенджеры могут хранить файлы пользователей – картинки, видео – на зарубежных облачных серверах. Много систем внутренне завязано на глобальных сервисах, хотя внешне это может быть и незаметно.

Геллер согласился, что с технической точки зрения отключение возможно. В пример он привел кратковременные отключения, которые иногда проводят для проверки готовности систем к автономной работе.

"Такие процедуры носят тестовый характер, чтобы понять, где еще сохранилась зависимость от иностранных сервисов, и затем заменить их отечественными решениями. Безусловно, Россия стремится уменьшить зависимость, но важно понимать, что весь интернет мы заменить не сможем. Поэтому усилия сосредоточены на ключевых, самых важных областях жизни", – уточнил Геллер.

В то же время, напомнил эксперт, в России уже создано множество сервисов-альтернатив на случай временных ограничений, начиная от банков и заканчивая поисковиками.

