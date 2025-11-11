Эксперт Геллер назвал отключение интернета в РФ "очень рискованным мероприятием"

Рунет могут отключить от мировой Сети в случае стороннего вмешательства в парламентские выборы, заявили в Госдуме. При этом ограничения будут носить исключительно временный характер, уточнили в нижней палате. Возможен ли подобный сценарий – в материале Москва 24.
"Вынуждены останавливать"
Россию могут отключить от глобальной сети в случае стороннего вмешательства в парламентские выборы 2026 года. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил подобной возможности, комментируя полномочия Роскомнадзора по оперативному реагированию на угрозы устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета.
Позже Алексей Чепа уточнил в беседе с ТАСС, что подобные ограничения в случае их введения будут действовать исключительно на время выборов и для предотвращения более серьезных последствий вроде террористических атак.
"Это не специально и не против кого-то, и не на постоянной основе. Но надо быть готовым к любой (ситуации), потому что это и взлом, это и атаки, и террористические действия. Но никто не собирается отключать интернет, потому что без интернета нам с вами очень трудно представить себе будущее", – добавил депутат.
Полное же отключение может создать серьезные проблемы для граждан и организаций, подчеркнул парламентарий.
Однако подобные разговоры опроверг глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
"Действительно, мы каждую выборную кампанию – и федеральную, и региональную – сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного", – сказал Боярский.
При этом ранее дискуссию вызвали слова депутата Госдумы Николая Арефьева о возможном отключения интернета в России на неделю или по выходным для психологического здоровья россиян. Однако сам депутат позднее заявил, что журналисты неверно истолковали его реплики.
Однако временные ограничения в работе мобильного интернета уже периодически действуют в ряде регионов России в целях безопасности. Для подобных ситуаций в Минцифры разработали специальный "белый список" решений, которые продолжают функционировать в таких условиях. Туда вошли в том числе сервисы госуслуг, маркетплейсы, ряд соцсетей и порталы правительства и администрации президента.
"Выбрали другой путь"
В России есть технические возможности для ограничения глобального интернета, однако используются другие методы противодействия угрозам. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
"Мы запрещаем отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных органов, наносят вред гражданам и детям в частности. Это огромный список, обновляющийся два раза в день, например, по запросу прокуратуры или по мониторингу Роскомнадзора", – отметил специалист.
По словам Курочкина, россияне не часто пользуются западными сервисами, а некоторые из них работают только с использованием обходных путей.
"В повседневной жизни, чтобы заплатить, поесть, дозвониться, отправить сообщение родственникам, западные платформы мы практически не используем. Таким образом, полное отключение интернета маловероятно, потому что в России блокируют то, что нам вредит", – резюмировал эксперт.
IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер в разговоре с Москвой 24 также усомнился как в вероятности отключения интернета от мировой Сети, так и в введении ограничений на срок выборов.
"Это очень значительный шаг. Непонятно, кто от него выиграет, а кто проиграет. Самое важное: не до конца ясно, как вся инфраструктура отреагирует на отключение интернета: что поломается, что перестанет работать. В общем, это очень рискованное мероприятие", – пояснил эксперт.
Геллер согласился, что с технической точки зрения отключение возможно. В пример он привел кратковременные отключения, которые иногда проводят для проверки готовности систем к автономной работе.
"Такие процедуры носят тестовый характер, чтобы понять, где еще сохранилась зависимость от иностранных сервисов, и затем заменить их отечественными решениями. Безусловно, Россия стремится уменьшить зависимость, но важно понимать, что весь интернет мы заменить не сможем. Поэтому усилия сосредоточены на ключевых, самых важных областях жизни", – уточнил Геллер.
В то же время, напомнил эксперт, в России уже создано множество сервисов-альтернатив на случай временных ограничений, начиная от банков и заканчивая поисковиками.