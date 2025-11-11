Эксперт Курочкин: в России нет смысла блокировать полностью весь интернет

Фото: 123RF.com/welcomia

В России не имеет смысла блокировать полностью весь интернет, заявил Москве 24 эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Депутат Госдумы Алексей Чепа ранее сообщил, что страну могут отключить от внешнего интернета с 2026 года. Причиной тому могут послужить попытки вмешательства в парламентские выборы.

При этом глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский сказал, что страну не планируется отключать от иностранных сервисов. Российские специалисты научились купировать DDoS-атаки, отделять внедоносный контент от полезного.

"Теоретически ограничить глобальный интернет возможно, но Россия идет по другому пути. Мы запрещаем отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных органов, наносят вред гражданам и детям в частности. Это огромный список, обновляющийся два раза в день, например, по запросу прокуратуры или по мониторингу Роскомнадзора", – пояснил Курочкин.

Он не исключил, что некоторые мировые сервисы, через которые могут осуществляться нежелательные влияния, способны ограничить. Однако даже в дни выборов, вероятно, никто не будет отключать жизненно важные структуры, сказал эксперт.

"Не так уж часто люди пользуются западными сервисами, а некоторые сейчас работают только с использованием обходных путей. То есть в повседневной жизни, чтобы заплатить, поесть, дозвониться, отправить сообщение родственникам, западные платформы мы практически не используем. Таким образом, полное отключение интернета маловероятно, потому что в России блокируют то, что нам вредит", – заключил он.

Ранее в ГД опровергли планы по входу в Сеть по паспорту через портал "Госуслуги". Парламентарий Олег Матвейчев уточнил, что анонимность в интернете используется врагами России, которые могут маскироваться в пабликах. В случае усиления интервенции могут быть приняты меры, однако этот вопрос пока не обсуждается.