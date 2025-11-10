В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил ТАСС, что Россию не планируют отключать от зарубежных сервисов.

Таким образом он прокомментировал слова депутата ГД Алексея Чепы, который заявил, что основанием для отключения России от внешнего интернета будут угрозы воздушной безопасности. Он указывал, что это может произойти в случае попыток вмешательства в парламентские выборы 2026 года. Кроме того, такая мера будет применена при угрозах террористических актов.

Боярский подтвердил, что во время федеральных и региональных выборов фиксируется большое количество DDoS-атак. Однако он подчеркнул, что российские специалисты научились их купировать и отделять вредоносный контент от полезного.

"В этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе", – отметил депутат ГД.

Директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок ранее указывал, что отключить российский интернет от глобальной Сети будет проблематично. Однако, по его словам, такая возможность есть. Тем не менее это навредит россиянам, так как доступ к зарубежным научным материалам и контенту будет органичен, указывал эксперт.

