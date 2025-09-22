Эксперт Шарамок: отключение РФ от глобальной Сети может только навредить стране

Фото: 123RF/dacosta

В случае отключения России от глобальной Сети страдать будут граждане страны, а не все остальные, заявил в беседе с Москвой 24 директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок.

"Отключить российский интернет от глобальной Сети достаточно проблематично, но потенциально можно. Однако стоит помнить, что Сеть интересна контентом, который там находится. Поэтому отключение от мирового контента может только навредить нам", – уверен эксперт.

Он пояснил, что кому-то, например, могут понадобиться зарубежные материалы и научно-технические статьи для исследований. В случае отключения России от глобальной Сети получить эти сведения не удастся. Поэтому, считает Шарамок, необходимо выстроить равносильную систему контента так, чтобы она не была "одиозной или идеологизированной".

"Что касается суверенитета, организация интернета построена таким образом, что ключи основных доменов, серверов находятся в США. Поэтому говорить о суверенитете в полной мере нельзя", – резюмировал специалист.

Ранее в Фонде развития цифровой экономики России рассказали, что россияне станут получать СМС-оповещения об отключении интернета. Пока специалисты решают, как именно централизовать отключения по всей стране. При этом новые меры требуют синхронизации сразу нескольких ведомств.

