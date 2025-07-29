Эксперт Клименко: об отключении интернета в России будут предупреждать по СМС

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Россияне станут получать СМС-оповещения об отключении интернета, заявил News.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики России Герман Клименко.

Эксперт добавил, что сейчас решается, как централизовать отключения по всей стране.

"Нужно сделать единую систему, и тогда все это войдет в какие-то приемлемые рамки, потому что сейчас если отключают, то сразу на день" – отметил Клименко.

По его словам, в России появится понятная единая система оповещения о предстоящем отключении интернета. Предполагается, что граждане не будут замечать происходящего, так как атаки беспилотников чаще всего случаются ночью. Однако Клименко уточнил, что новые меры требуют синхронизации сразу нескольких ведомств.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще сталкиваться с блокировкой банковских карт. Клиенты разных банков отметили, что средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше. В нескольких случаях счета замораживались на срок в полтора-три месяца, а в двух случаях деньги удерживались около полугода.