Депутат ГД Чепа заявил, что Россию могут отключить от мирового интернета с 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россию могут отключить от мирового интернета в случае попыток вмешательства в парламентские выборы 2026 года, заявил "Газете.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа.

Издание отмечает, что Роскомнадзор получит право отключать российский интернет от глобальной Сети в случае "угрозы нарушения информационной безопасности" с 1 марта 2026 года.

"Вы знаете, попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ (Дистанционное электронное голосование. – Прим. ред.) и на центральную избирательную комиссию, и, слава Богу, нам удалось это предотвратить", – заявил Чепа.

В частности, попытки вмешательства третьих стран через интернет фиксировались во время губернаторских выборов 2025 года, когда атакам подвергалась система ДЭГ. В связи с этим была введена возможность трехдневного голосования.

Парламентарий выразил уверенность в том, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться, а ключевую роль в этом будет занимать интернет.

"Как это ни печально, как это ни сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать", – поделился Чепа.

Кроме выборов, по словам депутата, основанием для отключения уже сейчас становятся угрозы воздушной безопасности. Также отключение может последовать в случае угроз террористических актов.

Ранее в Фонде развития цифровой экономики России заявляли, что россияне будут получать СМС-оповещения об отключениях интернета. По словам экспертов, новая система позволит централизованно уведомлять граждан о возможных перебоях в работе сети, которые чаще всего связаны с ночными атаками беспилотников.

Позднее директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Александр Шарамок отмечал, что отключить российский интернет от глобальной Сети будет проблематично, но возможно. По его словам, такая ситуация в первую очередь навредит российским гражданам, ограничив доступ к зарубежным научным материалам и контенту.