Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Первый в России полностью беспилотный трамвай перевез в Москве более 26 тысяч пассажиров, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Транспорт ежедневно курсирует по маршруту № 10 в районе Строгино, самостоятельно делает остановки, переключает стрелки, открывает двери и следует сигналам светофоров.

В декабре 2025 года в столице начнется тестирование первого беспилотного метропоезда на Большой кольцевой линии. Сначала он будет ездить без пассажиров под наблюдением машиниста, а к концу 2026 года должен начать самостоятельную перевозку людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.