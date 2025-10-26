Свыше триллиона рублей выделено на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году

Больше триллиона рублей собираются потратить на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году. Об этих планах сообщил Сергей Собянин.

Внимание уделят и общественному транспорту, и автомобильным дорогам. Часть проектов уже в процессе работы.

В планах обновить поезда Центрального транспортного узла, купить новые электробусы, речные электросуда и трамваи, в том числе беспилотные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

