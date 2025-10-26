Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября, 23:15

Мэр Москвы

Свыше триллиона рублей выделено на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году

Свыше триллиона рублей выделено на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Собянин: еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к столице – мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Собянин: направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

Собянин: новая школа на 775 мест открылась в Хорошево-Мневниках

Собянин: в Москве подведены итоги конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Больше триллиона рублей собираются потратить на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году. Об этих планах сообщил Сергей Собянин.

Внимание уделят и общественному транспорту, и автомобильным дорогам. Часть проектов уже в процессе работы.

В планах обновить поезда Центрального транспортного узла, купить новые электробусы, речные электросуда и трамваи, в том числе беспилотные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика