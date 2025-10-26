Около 1,3 трлн рублей выделят на модернизацию транспортной системы Москвы к 2026 году

Около 1,3 триллиона рублей выделят на модернизацию транспортной системы Москвы к 2026 году. Среди ключевых проектов – строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро, открытие станции "Гольяново", обновление подвижного состава и закупка новых электробусов, трамваев и речных электросудов.

Планируется построить почти 284 километра новых дорог, включая эстакады, развязки и пешеходные мосты. Также продолжится развитие Московских центральных диаметров и трансформация платформ в городские вокзалы с комфортными пересадками между видами транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.