Минфин РФ рекомендовал россиянам хранить краткосрочные сбережения на вкладах

Фото: depositphotos/blinow61

Минфин России рекомендовал гражданам хранить краткосрочные сбережения на рублевых депозитах в банках, а долгосрочные вкладывать в облигации федерального займа (ОФЗ) и золото. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Моисеев. Его слова приводит РИА Новости.

"Что касается золота, то я бы отнес их в ту же категорию, что и ОФЗ, то есть более долгосрочные сбережения – не надо пытаться ими торговать каждый день, потому что транзакционные издержки в конечном итоге будут выше", – сказал он в кулуарах мероприятия, посвященного запуску торгов физическим золотом на Петербургской бирже.

Моисеев уточнил, что не видит особого смысла хранить средства в зарубежной валюте. Он также указал на укрепление рубля в 2025 году.

"Это не значит, что он (рубль. – Прим. ред.) дальше будет укрепляться. Мы не знаем, он может укрепляться, может нет", – добавил он.

При этом, по словам Моисеева, четкого тренда на укрепление иностранной валюты он не видел уже несколько лет.

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева рассказала, что в этом году долгосрочные вклады могут быть более выгодными, если вложенные деньги точно не понадобятся в ближайшее время. По ее словам, по ним может быть более высокий процент. Эксперт также указала, что депозит с фиксированной процентной ставкой гарантирует, что доход не изменится до конца срока его действия.