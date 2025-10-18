Форма поиска по сайту

18 октября, 09:45

Общество

Спрос на проводные наушники в Москве вырос на 30% за год

Спрос на проводные наушники в Москве вырос на 30% за год

Спрос на проводные наушники в Москве вырос на более чем 30% за год. В основном их начали покупать зумеры.

Им нравятся не только цены, но и надежность. В отличие от беспроводных, такие потерять будет намного сложнее, а по качеству звука они не уступают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоДмитрий Козачинский

