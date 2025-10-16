Россияне стали чаще заказывать инструменты, сим-карты и консервированного тунца "по клику"

Фото: 123RF/adragan8

Россияне стали чаще заказывать "по клику" инструменты, подсолнечное масло, консервированного тунца и сим-карты, рассказала Москве 24 пресс-служба маркетплейса "Мегамаркет".

Доставка "по клику" в общем объеме выросла на 13% за 9 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 36,4%. Отмечается, что высокий спрос показали товары из категории "Электроника" и "Строительство и ремонт", например наборы инструментов.

При этом чаще всего заказы оформляются либо в обеденное время, с 13:00 до 16:00, либо в промежуток с 07:00 до 09:00. Женщины совершают около 60% заказов, в то время как мужчины – 40%. Последние чаще приобретают электронику. Женщины, в свою очередь, более активно заказывают товары повседневного спроса. Самой лояльной и наиболее активной категорией покупателей являются пользователи в возрасте от 35 до 44 лет.

Лидером по количеству онлайн-доставок стала Москва. За ней идут Санкт-Петербург, а также Свердловская и Воронежская области. Как отметили в "Мегамаркете", это показывает, что культура быстрой доставки выходит за пределы мегаполисов, активно распространяясь на крупные региональные центры.

"Экспресс-доставка превращается из опции в норму. Клиенты хотят получать все – от смартфона до набора инструментов – в тот же день, когда оформили заказ", – отметил директор направления развития логистических решений в "Мегамаркете" Евгений Малышев.

Экспресс-доставка показала и самую высокую динамику, за январь – сентябрь этого года количество заказов выросло в 16 раз, а оборот – в 8 раз. Пик активности покупателей пришелся на вечерние часы, с 17:00 до 22:00. Средний чек демонстрировал сезонные колебания, а именно поднимался в феврале – марте перед праздничными датами, а также в конце лета, когда началась подготовка к новому учебному году.

