Объем экспорта пищевой продукции из Москвы увеличился на 94%

За первое полугодие 2025 года объем экспорта пищевой продукции вырос на 94% и достиг 5,8 миллиарда рублей при поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ), сообщает портал мэра и правительства столицы.

При поддержке города московские предприниматели поставляют в дружественные страны конфеты, консервы, детское питание, безалкогольные напитки, снеки и другую продукцию, рассказала руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

"Основным направлением данного вида экспорта стал Китай: за указанный период столичные предприниматели поставили в эту страну продукты питания на 3,4 миллиарда рублей. Среди других лидеров по поддержанному экспорту продуктов питания из Москвы – Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан", – подчеркнула руководитель департамента.

МЭЦ предоставляет более 30 мер для стимулирования выхода компаний города на международный рынок, в том числе помощь в продвижении столичных компаний на крупнейших отраслевых выставках под единым брендом Made in Moscow.

Например, при поддержке МЭЦ кондитерская фабрика в июне 2025 года заключила экспортный контракт с индийской компанией на поставку мультизлаковых конфет. Кроме того, по результатам участия на стенде Made in Moscow международной выставки SIAL 2025 в Китае компания, производящая консервированную продукцию, заключила контракт на поставку китайским партнерам.

Другая компания, занимающаяся обжаркой и купажированием кофейных зерен и молотого кофе сортов арабика и робуста, представила товары на международной выставке пищевой продукции UzProdExpo, где заключила контракт на поставку кофе в Китай.

Всего с начала этого года на коллективных стендах МЭЦ Made in Moscow на трех крупных международных выставках пищевой продукции, которые проходили в ОАЭ, Китае и Вьетнаме, свои товары представили 60 московских компаний-производителей.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказывала, что более 20 тысяч компаний воспользовались поддержкой МЭЦ. За 8 лет работы центра предприниматели обратились за услугами более 97 тысяч раз. Они проходили обучение в акселерационных программах, принимали участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, а также консультировались с экспертами и выходили на международные онлайн-платформы.

