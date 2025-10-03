Оборот онлайн-торговли в Москве вырос почти на 17% за 7 месяцев

Фото: комплекс экономической политики города Москвы

Оборот онлайн-торговли в Москве за 7 месяцев этого года составил 1,1 триллиона рублей, что на 17% выше показателя аналогичного периода 2024-го в сопоставимых ценах, заявила заммэра Мария Багреева.

По ее словам, в столичном сегменте онлайн-продаж продолжается увеличение потребительского спроса, который стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры магазинов и маркетплейсов, а также расширение сервисов доставки.

Росту электронной коммерции способствует внедрение технологий искусственного интеллекта, которые помогают точнее анализировать предпочтения потребителей и улучшать качество обслуживания.

Как отметила Багреева, доля электронной коммерции в общем обороте торговли Москвы составляет 24,5%, что на 3,9 процентного пункта выше, чем было в конце июля 2024 года.

Почти 30% в структуре интернет-продаж занимает продовольственный сектор. Его доля в структуре онлайн-торговли в январе – июле выросла на 5 процентных пунктов, а оборот увеличился на 33,6% – до 309,6 миллиарда рублей.

По информации Ассоциации компаний интернет-торговли, в тройку лидеров по объему онлайн-продаж вошли мебель и товары для дома, на которые приходится почти 16% рынка, или 166,7 миллиарда рублей, а также одежда и обувь – около 13%. Обороты в этих сегментах за год увеличились на 34,8 и 20,3% соответственно.

Кроме того, значительный прирост оборотов за 7 месяцев 2025 года зафиксировали в сегменте цифровых товаров (онлайн-подписки, приложения, игры и другое). Их объем продаж вырос на 43% – до 49,1 миллиарда рублей.

В свою очередь, интернет-магазины ювелирных изделий и часов нарастили выручку на 24% – до 11,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития планирует до конца года рассмотреть вопрос о введении невозвратного тарифа на некоторые товары в сфере интернет-торговли, чтобы защитить бизнесменов от злоупотребления со стороны покупателей.

Глава ведомства Максим Решетников пояснил, что предприниматели часто сталкиваются с потребителями, которые могут заказать большие партии товаров, а затем не выкупить их. Такие действия перекладываются в цену товара, которая затем становится выше, чем его себестоимость.