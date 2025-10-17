Мама пропавшего в Подмосковье зацепера заявила, что в их семье не было конфликтов

Мама пропавшего в Подмосковье подростка Елена Волынская заявила, что в их семье не было конфликтов. По ее словам, ходили слухи о том, что сын был зацепером. Мама мальчика сообщила, что с ним об этом поговорили мягко и не давили на него.

Волонтеры нашли телефон подростка недалеко от станции Некрасовская Савеловского направления. Там же ранее обнаружили кроссовки мальчика. Они были разбросаны по разные стороны от железнодорожных путей.

Известно, что перед пропажей школьник планировал пойти на встречу с зацеперами. Ночью его брат обнаружил, что тот не вернулся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.