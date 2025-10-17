Россияне стали чаще экономить на покупках в магазинах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Темпы роста расходов россиян в магазинах снизились за полгода в два раза, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование одного из российских банков.

Уточняется, что в период с января по конец июля показатель снизился с 13–14 до 6%. Кроме того, данные Центробанка подтверждают возросшую склонность россиян к сбережению – в сентябре доля граждан, которые откладывают свободные деньги, достигла 56%, то есть максимума с марта 2023 года.

Эксперты считают, что изменение в поведении потребителей привело к переходному состоянию в ретейле. Из-за этого замедляется и рост розничной торговли. Только за 8 месяцев текущего года он вырос всего на 2,2%, то есть в 4 раза меньше, чем годом ранее, подчеркнул эксперт Станислав Богданов.

Сильнее всего снижение спроса коснулось непродовольственных товаров – темп роста расходов составил 2 вместо 12%. При этом в продовольственном секторе он снизился за год до тех же 2 с 6–8%.

Комментируя эти данные, эксперт Михаил Бурмистров выразил уверенность в том, что сокращение трат связано не только с ростом цен на товары, но и с изменениями на рынке труда. В частности, снижаются премии и растет число людей с неполной занятостью. Это и приводит к уменьшению количества спонтанных покупок, считает специалист.

Наибольшую динамику роста продемонстрировали так называемые жесткие дискаунтеры. В частности, выручка компании X5, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", в период с января по сентябрь 2025 года выросла на 20% год к году, до 3,4 триллиона рублей.

Наибольшую динамику показал "Чижик" – его выручка возросла в 1,8 раза, до 297 миллиардов рублей. При этом "Пятерочка" "выросла" лишь на 17,1%, а "Перекресток" – на 9,1%.



Кроме того, выручка сети "Магнит" за первое полугодие текущего года составила 1,6 триллиона рублей, поднявшись на 14,7%. Выручка "Дикси" выросла на 15,7%, магазинов "ДА!" – на 11%, а гипермаркетов "Лента" – на 24,3%, до 513,9 миллиарда рублей.

По итогам текущего года весь оборот розничной торговли в стране может вырасти на 7,6%, до 64,1 триллиона рублей, прогнозирует одна из консалтинговых фирм. При этом рынок будет расти в основном за счет открытия новых магазинов ретейлеров в регионах и смещения спроса в сторону жестких дискаунтеров и онлайн-каналов продаж.

Ранее аналитики выяснили, что общий объем продаж печенья в стране сократился на 12% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, потребители стали платить за сладости значительно больше – средняя цена упаковки выросла на 21% и достигла 185 рублей. Продажи курабье снизились на 3%, при этом его средняя цена составила 314 рублей за упаковку, а крекеры подорожали на 37%, до 126 рублей, хотя спрос на них упал на 14%.

