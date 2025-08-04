Эксперт Бухаров: доставки отнимают у ресторанов часть гостей

Фото: 123RF/austler

В России рестораны теряют клиентов из-за доставок. Предпринимателям становится все сложнее удерживать свои заведения, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он также отметил, что в Москве не зафиксирован экстремально высокий процент закрытия заведений. Тем не менее рестораны столкнулись с экономическим кризисом. По словам эксперта, часть клиентов у ресторанного бизнеса отнял ритейл.

Бухаров также подчеркнул, что причины закрытия ресторанов кроются в неправильно выбранной концепции, проблемах с персоналом, повышении коммунальных услуг и подорожании продуктов. При этом одной из главных причин становится дорогая аренда, уточнил он.

В частности, в Москве к высокой конкуренции приводит отсутствие прорыва в концепциях заведений, считает эксперт.

"Рестораны все одинаковые. Куда вы ни придете, везде салаты "Греческий" и "Цезарь" – то, что востребовано, в этом случае рестораны отличаются только тем, что у кого-то вкуснее, а у кого-то дешевле. Но они, конечно, стараются завлекать к себе как можно больше людей с помощью различных мероприятий", – добавил специалист.

Ранее сообщалось, что в России появится аналог гида "Мишлен" для оценки отечественных ресторанов. Руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что первый шаг к его созданию уже сделан. Этому поспособствовала федеральная премия "Сервис-Страна". Проект должен лечь в основу аналога известного гида. Одной из особенностей премии станет возможность самооценки учреждения.