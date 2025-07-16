Роскачество планирует создать отечественный аналог "Мишлен"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России появится аналог гида "Мишлен" для оценки отечественных ресторанов, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Глава организации отметил, что они уже сделали первый шаг к его созданию с помощью федеральной премии "Сервис-Страна". Изначально проект показал успешные результаты в Челябинской области. По словам руководителя Роскачества, его сотрудники официально запустили премию на федеральном уровне в июне.

"Сервис-Страна" должна лечь в основу аналога известного гида, отметил Протасов. Одной из особенностей премии станет возможность самооценки учреждения.

"Также будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит – проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим", – приводит слова Протасова РИА Новости.

Роскачество также думает о возможности совместить пользовательский опыт из поисковых систем и модель оценки премии в рамках проекта. По итогу своей работы организация планирует создать рейтинг лидеров клиентского сервиса. В нем будут оценивать отели, общепит и рестораны.

Ранее Протасов рассказал, что по итогам проверок 2024 года Роскачество впервые не обнаружило замену молочного жира растительным в российских твороге, йогурте и сыре маасдам. Среди 100 торговых марок молока они нашли только единичные случаи нарушений. Замену молочных жиров не выявили и в исследованиях сливок и творожных сыров.