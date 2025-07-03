Роскачество обнаружило нарушения в женских купальниках 18 брендов

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Роскачество обнаружило нарушения в женских слитных купальниках 18 популярных брендов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Для исследования эксперты взяли купальники 21 производителя, среди которых были 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, а также Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women's Secret, Fila, "Черемушки", Edge Planet, Befree, Tribuna. Их товары оценивались по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

В результате эксперты установили, что продукция марок Incanto, Karosport и 25Degrees соответствовала всем обязательным и опережающим требованиям, однако остальные 18 имели некоторые нарушения.

Испытания показали, что несоответствия обязательным требованиям технического регламента, в том числе проблемы с воздухопроницаемостью, были выявлены в купальниках производителей Women's Secret, Befree, Termit и "Черемушки".

Также эксперты обнаружили низкий уровень устойчивости окраски к поту у Reebok и к морской воде у Edge Planet. Кроме того, были выявлены случаи недостоверной или неполной маркировки на продукции Bonafide, Tribuna, Emdi и Edge Planet.

Помимо этого, специалисты выявили товары, которые не соответствуют требованиям Роскачества. Среди основных недостатков – низкая прочность ткани и швов у Tezenis, недостаточная износостойкость и эластичность у Calzedonia, Puma, Belle You, Adidas и Joss, а также слабая устойчивость окраски к ультрафиолетовому излучению у Termit.

"Важно отметить, что требования стандарта Роскачества – добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников. Несоответствие им не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества", – отметило ведомство.

По итогам исследований Роспотребнадзор направил нескольким производителям предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований. Действие сертификатов соответствия продукции ряда торговых марок было приостановлено. Некоторые производители уже сообщили о проведении проверок и устранении выявленных нарушений.

Ранее Роскачество выявило ухудшение состава ванильного пломбира. Отмечается, что одна из главных проблем с мороженым в России – фальсификация растительными жирами. Кроме того, ведомство отметило массовую долю жира в 12% вместо 15% и наличие фитостеринов, которые указывают на замену животного жира.