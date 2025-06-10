Роскачество выявило ухудшение состава ванильного пломбира

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Мороженое на российском рынке признано неплохим по качеству. Однако последнее исследование Роскачества показало ухудшение состава ванильного пломбира, сообщает Life.ru.

Отмечается, что одна из главных проблем с мороженым в России – фальсификация растительными жирами. Кроме того, Роскачество отметило массовую долю жира в 12% вместо 15% и наличие фитостеринов, которые указывают на замену животного жира. Последнее неопасно для здоровья, но отсутствие данной информации на этикете продукта вводит потребителя в заблуждение.

Исследование Роскачества, которое проводилось в 2022 году, показало наличие в сливочном пломбире кишечной палочки. Однако специалисты не выявили следов золотистого стафилококка, сальмонеллы и листерии. Не были превышены и нормы антибиотиков в составе мороженого.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что протеиновое мороженое считается наиболее полезным по сравнению с остальными видами десерта, поскольку содержит меньше сахара и обогащено белком.

Выбирать мороженое нужно только с натуральным составом, без добавления красителей и усилителей вкуса, посоветовала эксперт.

