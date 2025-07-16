Эксперт Паршикова: токсичного руководителя выдает недоверие и чрезмерный контроль

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Недоверие, чрезмерный контроль и размывание границ рабочего дня являются признаками токсичного руководителя, рассказала эксперт Роскачества Марина Паршикова в беседе с RT

По словам специалиста, лучше будет выстраивать прозрачность внутри команды и взращивать самостоятельность.

"Доверие не исключает контроля, однако важно работать с контролем на системном уровне, в том числе выстраивая инфраструктуру процессов и культуру взаимоотношений", – подчеркнула Паршикова.

Она также отметила, что даже в командах с гибким графиком необходимо иметь договоренности о рабочем времени. Если руководитель требует ответа вечером или в выходные, то это нельзя считать эффективным управлением.

Важно обращать внимание на обратную связь. Руководитель должен оценивать работу сотрудника объективно, а также говорить не только о достижениях, но и о точках дальнейшего роста. Токсичность будет проявляться, если начальник подвержен эмоциям, манипулирует и давит.

"Кроме того, к устаревшим методам управления можно отнести непрозрачные ожидания от роли сотрудника и отсутствие договоренностей по задачам", – заключила Паршикова.

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