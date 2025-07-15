Роскачество впервые не выявило растительный жир в российском твороге и сыре маасдам

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По итогам 2024 года Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным в российском твороге, йогурте и сыре маасдам, рассказал РИА Новости глава организации Максим Протасов.

В исследовании молока из 100 торговых марок были выявлены только единичные случаи нарушений. Кроме того, в категориях "творожный сыр" и "сливки" также не было выявлено ни одного случая замены молочных жиров.

Протасов подчеркнул, что Роскачество видит результат в продуктовых категориях, к которому "долго и не всегда просто шли".

Ранее Роскачество обнаружило в российских варениках с картошкой бактерии группы кишечной палочки. Специалисты изучили 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке. В их числе – "Агрокомплекс Выселковский", Globus, "ВкусВилл", "У Палыча", "Ермолино" (на развес), "Мясницкий ряд" и другие.

Выяснилось, что ни один товар не соответствует опережающему стандарту Роскачества и не может претендовать на присвоение государственного "Знака качества". Обязательным требованиям законодательства соответствует продукция 13 торговых марок, в остальных выявлены различные нарушения.