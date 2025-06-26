Эксперт Роскачества Хрипко: в кухонных губках можно обнаружить опасные бактерии

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В губке для мытья посуды можно обнаружить кишечную палочку, листерию и сальмонеллу. Последние две бактерии появляются, если мыть губкой поверхности после разделки сырого мяса, заявила в эфире "Радио 1" эксперт Роскачества Екатерина Хрипко.

Специалисты провели микробиологическое исследование и выявили потенциальную опасность кухонных губок для здоровья человека. В связи с этим эксперты рекомендуют менять их каждые 10 дней для снижения риска заражения кишечными инфекциями.

Как объяснила Хрипко, бактерии могут попасть на губку с раковины или со столешницы. Кроме того, источником размножения микроорганизмов могут стать немытые руки.

"Для начала стоит мыть руки перед использованием губки. Также лучше использовать разные губки для разделочных досок, раковины и столешницы. Кроме того, надо смывать с губки средства для мытья посуды", – сказала собеседница издания.

По ее словам, губку можно заменить специальными пластиковыми щетками, которые проще промыть и не надо часто менять. При этом дезинфекция губок не гарантирует, что все бактерии погибнут, уточнила эксперт.

"Есть бактерии более хрупкие – например, кишечная палочка. Чтобы от нее избавиться, достаточно обдать губку кипятком. А есть более жизнестойкие, такие как листерия", – добавила Хрипко.

Помимо кухонных губок, обновлять как можно чаще нужно разделочные доски, мочалки и зубные щетки, указал ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин. С его слов, все эти предметы способны накапливать бактерии. Разделочную доску он рекомендовал менять при большом количестве повреждений, мочалку – раз в полгода, зубную щетку – раз в месяц.