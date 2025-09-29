Форма поиска по сайту

29 сентября, 18:45

Общество

Россияне стали покупать меньше печенья, но тратить на него больше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общий объем продаж печенья в стране сократился на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам аналитиков, несмотря на снижения спроса, потребители стали платить за сладости значительно больше – средняя цена упаковки выросла на 21% и достигла 185 рублей.

Наиболее заметные изменения произошли в отдельных категориях. Продажи курабье снизились на 3%, при этом его средняя цена составила 314 рублей за упаковку. А крекеры подорожали на 37%, до 126 рублей, хотя спрос на них упал на 14%.

Ранее эксперты выяснили, как изменились за год цены на кофе и какао. По данным экспертов, стоимость кофе за год выросла на 27%, до 379 рублей за упаковку весом 150 граммов, в то время как какао подорожало на 31%, до 168 рублей за пачку весом 185 граммов.

Спрос на красную икру в Москве упал на 21%

