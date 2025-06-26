В Москве спрос на курсы выживания вырос на 30–50%

Фото: 123RF/jevgenijazukova

В Москве спрос на курсы выживания увеличился на 30–50% за 2024 год. Об этом рассказал кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли Олег Абелев, передает Агентство "Москва".

По словам эксперта, некоторые школы отметили двух-трехкратное увеличение числа участников. Рост обусловлен несколькими факторами: популярность блогов и шоу о выживании, интерес к экстремальному туризму и геополитическая нестабильность, из-за которой некоторые люди рассматривают эти навыки как практическую необходимость. Кроме того, люди стремятся выйти из зоны комфорта и саморазвиваться, уточнил Абелев.

Как отметил собеседник агентства, средняя цена двух-трехдневного курса в Московской области зависит от формата. Например, стоимость групповых занятий составит от 15 до 25 тысяч рублей с человека, индивидуальных – от 35 до 60 тысяч. VIP-формат с известным инструктором может стоить до 100 тысяч рублей.

Лектор считает, что зимой продолжится рост спроса примерно на 20–30%, поскольку люди активнее интересуются навыками выживания в холоде. Более того, растет количество корпоративных и семейных заказов, а также популярность форматов, которые сочетают офлайн и онлайн обучение.

"Появляются узкоспециализированные программы, например, по выживанию в городе при радиационной атаке. Также популярны квесты с элементами выживания", – добавил Абелев.

Ранее спасатель МЧС Эдуард Халилов сообщил, что новичкам при планировании сплавов следует начать с дневного, а затем перейти на двухдневный с ночевкой. Им также необходимо подготовить снаряжение и экипировку, взять с собой аптечку. Спасатель рекомендовал рассказать родным подробности предстоящего сплава, чтобы родственники смогли оперативно сообщить в службы спасения при невыходе туриста на связь.