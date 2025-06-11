Более 60% россиян ездят на дачу расслабляться и жарить шашлык

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Более 60% россиян посещают дачу, чтобы отдохнуть и пожарить шашлык. Об этом свидетельствуют результаты исследования сети гипермаркетов "О’КЕЙ", с которыми ознакомилась Москва 24.

Эксперты отметили, что холодная весна отодвинула пик продаж товаров для дачи и барбекю с начала мая на июнь. Однако с приходом тепла спрос на соответствующие товары вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аналитики подметили, что этим летом россияне особенно активно покупают товары для отдыха, произведенные в России, такие как мангалы, грили и качели. Такой спрос объясняется тем, что жители страны предпочитают проводить время на природе.

Согласно результатам опроса, для 32% респондентов дача – это место для отдыха, где можно наслаждаться тишиной вдали от городского шума, еще 11% видят в таких поездках семейную традицию, связанную с детством.

Для 9% россиян дача является местом, где можно заняться физическим трудом и отвлечься от рутины офисной жизни. При этом 7% участников опроса признались, что посещают свой участок по привычке, считая, что там больше работы, чем отдыха. Также выяснилось, что 6% респондентов вообще не любят загородную жизнь, но выезжают на дачу по просьбе родственников.

Исследователи также выяснили, как россияне любят проводить время на даче. В частности, 26% опрошенных ответили, что за городом они чаще всего жарят шашлыки и устраивают застолья. Причем это подтверждается ростом спроса на маринованное мясо – в июне 2025 года он вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

Однако дачники проводят время не только за грилем. 22% из них предпочитают просто отдыхать, не занимаясь физической работой. За загорание и купание в бассейне, уход за садом и огородом, а также поедание овощей и ягод с грядки проголосовали по 16% участников исследования.

При этом борьбу с сорняками и прополку грядок участники опроса выделили как самую нелюбимую дачную обязанность. Такой ответ выбрали 37% россиян. Еще 23% не любят заниматься борьбой с насекомыми и другими вредителями.

Вместе с тем уборка и мытье посуды утомляют 12% опрошенных, а ремонт и строительство не привлекают 7% респондентов. Тем не менее 21% заявили, что получают удовольствие от любых задач и с радостью проводят время на даче.

Ранее россиян предупредили о вреде чрезмерного употребления шашлыка. По словам главного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, мясо не вредно, но его следует употреблять в умеренных количествах.

До этого эксперт по домашней экономике Арина Самойлова рассказала, что покупка готового замаринованного мяса поможет сэкономить на шашлыках. Однако самостоятельное приготовление мяса и маринада может быть выгодным решением, поскольку остатки продуктов можно использовать для других блюд.