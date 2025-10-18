Синоптик Вильфанд: снег в ближайшую неделю в Москве не ожидается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам не стоит ждать снега в ближайшую неделю. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу температура прогнозируется выше нормы на 2 градуса, как минимум, то есть будет 8–10 градусов днем, дождик небольшой ожидается. В воскресенье тоже температура будет выше нормы. На самом деле, и в первой половине следующей недели ночные температуры будут от 0 до 5 градусов", – цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, ожидается только легкий снежок в воздухе. Также, как отметил метеоролог, во второй половине недели значения будут достаточно высокими для конца октября. Ночью прогнозируется от 1 до 6 градусов, а днем – от 7 до 12.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что дожди в столице будут идти до 20 октября включительно. По данным синоптика, дневная температура в эти дни не превысит 5–7 градусов. При этом он отметил, что заморозков в Подмосковье не ожидается до конца этой недели. Они вернутся только в начале третьей декады октября.

Между тем погода в России переходит в зимний режим. В стране не осталось регионов, где было бы тепло. В настоящее время наступил период предзимья, который, как правило, приходит в середине октября и продолжается до 15–20 декабря.

