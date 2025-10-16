В России исключены риски распространения лихорадки чикунгунья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России отсутствует опасность распространения лихорадки чикунгунья, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее телеграм-каналы распространили информацию о заражении российских туристов во время отдыха на Сейшелах. Ведомство запросило у их редакций соответствующие сведения.

В Роспотребнадзоре указали на отсутствие устойчивых популяций комаров-переносчиков инфекции. Кроме того, климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми.

"Единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах", – предупредили в пресс-службе.

Ведомство напомнило, что для оперативного выявления и реагирования в стране создана тест-система для диагностики возбудителя инфекции. В постоянном режиме проводится мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом и оцениваются риски завоза лихорадки с помощью АИС "Периметр". Кроме того, специалисты изучают видовой состав комаров, их численность и степень инфицированности различными возбудителями.

"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", – подчеркнули там.

До этого СМИ писали, что вирус Коксаки выявили в разных регионах РФ. Случаи заболеваний якобы фиксировались от Архангельска до Красноярского края, Уфы и Владимира. Роспотребнадзор опроверг эту информацию и уточнил, что ситуация с энтеровирусами в стране стабильна.