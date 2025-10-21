Экономист Холод: овощи и фрукты в России скоро подорожают на 15%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Овощи и фрукты в России подорожают на 15% в ближайшее время. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

Экономист объяснил, что в России и ближайшем зарубежье происходит переход на тепличные овощи, что может привести к росту цен на баклажаны, огурцы, перцы и помидоры. Себестоимость фруктов и овощей вырастет из-за изменений в логистике, производители будут отдаляться географически.

Также он предупредил и о традиционным подорожании продуктов для праздничного стола перед Новым годом.

"Цены на мясо и курицу будут стабильными, потому что спрос падает, а производство достаточное. Рыба уже так сильно подорожала, что дальше некуда, иначе рынок отреагирует негативно", – добавил Холод.

По его словам, макароны и хлеб не должны подорожать, так как со стороны сельского хозяйства не было факторов, влияющих на рост цен мучной продукции. А стоимость молочной продукции останется без изменений, если не будет искусственного ажиотажа.

Ранее в Госдуме опровергли слухи о повышении цен на сахар из-за якобы низкого урожая сахарной свеклы. Зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглобина отметила, что стоимость продукта на внутреннем рынке сейчас даже ниже уровня прошлого года.

Она добавила, что объем производства свекловичного сахара в этом году ожидается на уровне 6,8 миллиона тонн.

