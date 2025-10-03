Экономист Холод: в России не должно произойти дефицита гречки

Фото: 123RF/fabrikacrimea

В России не должно произойти дефицита гречки из-за падения объемов сбора крупы. Таким мнением в беседе с радио КП поделился доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

Эксперт отметил, что небольшая вероятность такого сценария сохраняется, если случится ажиотаж.

"Гречка не только важнейший продукт питания для россиян, но это еще и продукт судного дня, который россияне начинают ни с того ни с сего ажиотажно покупать", – сказал Холод.

По его словам, если СМИ создадут ажиотаж вокруг падения объемов сбора крупы, то дефицит действительно возможен, поскольку граждане будут скупать гречку в больших количествах.

Ранее в Госдуме также опровергли слухи о повышении цен на сахар из-за якобы низкого урожая сахарной свеклы. Как пояснила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглобина, стоимость сахара на внутреннем рынке сейчас ниже уровня прошлого года. Кроме того, с начала сезона собрано 45% от общей площади посевов, выкопано на 8% больше свеклы – 20,5 миллиона тонн.